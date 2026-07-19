Çip hisselerinde büyük satış dalgası: Kritik destek kırıldı, 3,3 trilyon dolarlık değer silindi

Küresel çip şirketlerinde satış baskısı giderek güçlenirken, sektörün en önemli göstergelerinden biri olan PHLX Yarı İletken Endeksi (SOX) kritik destek seviyesinin altına geriledi. Son haftalarda yaşanan düşüşlerle birlikte çip şirketlerinin toplam piyasa değerinde yaklaşık 3,3 trilyon dolarlık kayıp yaşandı.

Yapay zeka yatırımlarının etkisiyle son yılların en güçlü yükseliş dönemlerinden birini yaşayan yarı iletken sektörü, son dönemde sert bir düzeltme sürecine girdi. NASDAQ bünyesinde işlem gören PHLX Yarı İletken Endeksi, son seansta yüzde 4,3 düşerek teknik açıdan önemli kabul edilen 12 bin puan seviyesinin altına indi.

Analistler, endeksin bu seviyenin altında kalıcı olması halinde satış baskısının daha da artabileceğini belirtiyor. Teknik göstergelere göre 12 bin puanın kaybedilmesi, piyasalarda yeni bir zayıflama döneminin habercisi olabilir.

AYI PİYASASI RİSKİ ARTIYOR

Endeks, haziran ayında ulaştığı zirve seviyenin yaklaşık yüzde 20 altına gerileyerek ayı piyasası sınırına yaklaştı. Piyasa uzmanları, bu seviyenin aşılması halinde teknik olarak ayı piyasasının başlayabileceğine dikkat çekiyor.

Değerlendirmelere göre endeksin 12 bin puan altında kalması durumunda takip edilecek bir sonraki önemli destek seviyesi 11 bin puan olarak öne çıkıyor.

ÇİP SEKTÖRÜNDE TRİLYON DOLARLIK KAYIP

22 Haziran'dan bu yana küresel çip şirketlerinin toplam piyasa değerinden yaklaşık 3,3 trilyon dolar silindi. Satış dalgası yalnızca ABD merkezli şirketlerle sınırlı kalmazken, Samsung Electronics ve SK Hynix gibi Asyalı üreticiler de düşüşten etkilendi. Özellikle bellek çipi üreticilerindeki değer kayıpları dikkat çekti.

NVİDİA GÜÇLÜ KALMAYA DEVAM EDİYOR

Sektördeki genel düşüşe rağmen Nvidia, büyük çip şirketleri arasında görece güçlü performans sergileyen şirketlerden biri oldu. Analistler, mevcut satış baskısının doğrudan Nvidia kaynaklı olmadığını, daha çok bellek üreticileri ve diğer yarı iletken şirketlerinde yoğunlaştığını ifade ediyor.

Piyasaların gözü ise yeniden 12 bin puan seviyesine çevrildi. Endeksin kısa sürede bu seviyenin üzerine çıkması, yaşanan hareketin "yanlış kırılma" olarak değerlendirilmesine yol açabilir. Ancak toparlanmanın gerçekleşmemesi halinde çip hisselerinde satış baskısının sürmesi ve 11 bin puan seviyesinin yeniden gündeme gelmesi bekleniyor.