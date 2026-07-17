DAP Yapı’dan bir ilk! Kendi kendini ödeyen ev modeli: Kira öder gibi ev sahibi olma fırsatı...

DAP'ın yeni nesil yaşam anlayışı olan "Sessiz Lüks" konseptiyle tasarlanan Ataşehir 173'te, minimum yüzde 40 peşinatla alım yapılabiliyor. Emlak Katılım Tasarruf Finansman Şirketi tarafından sağlanan ödeme planında kalan tutar iki eşit parçaya bölünüyor; ilk yarısı 30 ay, ikinci yarısı ise 60 ay boyunca vade farkı olmadan ödenebiliyor. Model sayesinde, kendi evinize taşınırken kira öder gibi taksitlerle DAP Yapı projelerinde ev sahibi olma imkanı sunuluyor. Az katlı yatay mimarisi ve Doğu ile Batı Ataşehir'in kesişim noktasındaki stratejik konumuyla Ataşehir 173, gürültüden ve kalabalıktan uzak ama hayatın tam içinde bir yaşam vadediyor.

PLANLANABİLİR VE FAİZSİZ FİNANSMAN SİSTEMİ

"Tasarrufa Dayalı Faizsiz Finansman" sistemi kapsamında ilk yarısı 30 ay, ikinci yarısı ise 60 ay faizsiz, kefilsiz finansman desteği sağlayan DAP Gayrimenkul Geliştirme, kira öder gibi ev sahibi olma fırsatıyla kendi kendini ödeyen ev modelini hayata geçirerek bir ilke imza attı.

KENDİ KENDİNİ ÖDEYEN EV MODELİ

DAP Gayrimenkul Geliştirme'nin ilk kez Ataşehir 173'te sunduğu ve tüm projelerinde uygulayacağı "Tasarrufa Dayalı Faizsiz Finansman" modelinde alıcılar, minimum yüzde 40 peşinatın ardından kalan tutarı ikiye bölerek ödeme imkanına sahip oluyor. Yüzde 50'lik bölüm 30 ay, ikinci yüzde 50'lik bölüm ise 60 ay boyunca faizsiz ve kefilsiz şekilde tamamlanabiliyor. Emlak Katılım Tasarruf Finansman Şirketi tarafından sağlanan bu yapı, yüksek faiz yükünü ortadan kaldırarak ödeme sürecini daha öngörülebilir hale getiriyor.

"SESSİZ LÜKS" YAKLAŞIMIYLA YENİ NESİL YAŞAM

Az katlı yatay mimarisi ve Doğu ile Batı Ataşehir'in kesişim noktasındaki stratejik konumuyla Ataşehir 173, gürültüden ve kalabalıktan uzak ama hayatın tam içinde bir yaşam vadediyor. Ataşehir'in en değerli bölgelerinden birinde konumlanan Ataşehir 173, yalnızca 173 bağımsız bölümden oluşuyor. "Sessiz Lüks" kavramı ile tasarlanan proje, sade ve zarif yaşam anlayışını merkeze alırken, şehir hayatının dinamizmini sakinlik ve konforla dengeliyor. Tüm konutların bahçe ve geniş balkonlar aracılığıyla doğayla ilişki kurduğu projede, 1+1'den 3+1'e kadar değişen daire tipleri, bahçeli ve geniş balkonlu seçenekler, şehir içinde ferah ve kontrollü bir alan sunuyor.

ŞEHİR İÇİNDE DOĞAYLA YAKIN TEMAS

Ataşehir 173, aynı zamanda yaşam kalitesini merkeze alan bütüncül bir deneyim alanı olarak kurgulanıyor. DAP Gayrimenkul Geliştirme'nin projelerinde tasarım standardı haline gelen "Sağlıklı Ev" konsepti, Ataşehir 173'te de belirleyici rol oynuyor. Lüksün en sessiz haline odaklanan Ataşehir 173'ün yüzde 75'i yeşil alandan oluşuyor. Peyzaj alanları, şehir içinde doğayla temas hissini güçlendirerek sakin ve dengeli atmosfer oluşturuyor. Projedeki tüm evler, bahçe ve balkonlar sayesinde doğaya açılıyor.

Proje içinde yer alan wellness alanları ise beden ve zihin dengesini destekleyen bir yaşam alanı sunuyor. Kapalı yüzme alanı, fitness bölümleri ve dinlenme alanlarıyla desteklenen bu yapı, sağlıklı hayatı günlük rutinin doğal parçası haline getiriyor.

İKİ YAKA ARASINDA GÜÇLÜ BAĞLANTI

Ataşehir 173, Doğu ve Batı Ataşehir'in kesişim noktasında yer alarak İstanbul'un iki yakası arasında stratejik bir bağlantı sağlıyor. Proje, konumu itibarıyla şehrin en önemli yaşam ve ticaret merkezlerine yürüme mesafesinde yer alıyor. Proje sakinleri; Metropol İstanbul, Bulvar 216 ve Watergarden gibi lokasyonlara, Ataşehir Bulvarı üzerindeki gastronomi ve kültür noktalarına kolaylıkla erişebiliyor. Bölgenin güçlü ulaşım ağı sayesinde Bağdat Caddesi'ne ulaşım, sahil hattına erişim ve Avrupa Yakası bağlantısı da hızlı şekilde sağlanabiliyor.

MÜHENDİSLİK VE KALİTE ODAKLI YAKLAŞIM

Ataşehir 173'ün inşaat sürecinde "Sessiz Lüks" yaklaşımını destekleyen yüksek mühendislik standartları ve kaliteli malzeme kullanımı esas alındı. Uzun ömürlü kullanım ve dayanıklılık odaklı bu yaklaşım, projenin hem estetik hem de yapısal anlamda güçlü bir karakter kazanmasını sağlıyor. Dış cephe tasarımı ve mimari detaylar ise bu bütünlüğü tamamlayan prestijli bir ifade dili oluşturuyor.