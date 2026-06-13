ABD’nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı

ABD'de aktif petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 2 adet artış gösterdi. Baker Hughes verilerine göre ülkedeki petrol sondaj faaliyetleri geçen haftaya kıyasla yükselirken, yıllık bazda kule sayısındaki düşüş devam etti.

PETROL SONDAJ KULESİ SAYISI 433'E ÇIKTI

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes tarafından yayımlanan haftalık verilere göre, ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı 6-12 Haziran döneminde önceki haftaya göre 2 artarak 433'e yükseldi.

Veriler, ülkedeki petrol üretim faaliyetlerinde sınırlı da olsa artış yaşandığını ortaya koydu.

YILLIK BAZDA DÜŞÜŞ SÜRÜYOR

Buna karşın ABD'de aktif petrol sondaj kulesi sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 6 adet azaldı.

Sektördeki şirketler, petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar ve maliyet unsurlarını dikkate alarak yatırım planlarını şekillendirmeyi sürdürüyor.

PETROL FİYATLARINDA GERİLEME

Öte yandan petrol fiyatları haftanın son işlem gününde düşüş kaydetti.

Perşembe gününü varil başına 90,38 dolardan kapatan Brent petrol, cuma gününü 87,33 dolar seviyesinde tamamladı.

Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı da perşembe günkü 86,07 dolar seviyesinden cuma günü 84,88 dolara geriledi.