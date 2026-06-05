TÜİK mayıs ayı enflasyonunu açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu, memur, emekli, asgari ücretliye yapılacak zam oranından, kira artışlarına kadar birçok kesimi yakından ilgilendiren enflasyon rakamlarını açıkladı.

MAYIS AYI ENFLASYONU BELLİ OLDU

Türkiye İstatistik Kurumu, verilerine göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık bazda 1,71 artarken, yıllık bazda ise 32,61 oranına yükseldi.

TÜFE'deki değişim 2026 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre %1,71 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %16,61 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %32,61 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %32,24 artış olarak gerçekleşti.

ENFLASYON GIDADA AYLIK YÜZDE 0,48 AZALDI

En yüksek ağırlığa sahip üç ana harcama grubunun aylık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde %0,48 azalış, ulaştırmada %2,03 artış ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda %2,28 artış olarak gerçekleşti.

Endekste kapsanan 174 alt sınıftan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 2018 5'li Düzey) 2026 yılı Mayıs ayı itibarıyla, 28 alt sınıfın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 9 alt sınıfın endeksinde değişim olmadı. 137 alt sınıfın endeksinde ise artış gerçekleşti.

ÖZEL KAPSAMLI TÜFE

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2026 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre %2,87 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %14,93 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %31,30 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %31,74 artış olarak gerçekleşti.

BAKAN ŞİMŞEK'TEN AÇIKLAMA

Hazine ve Maliye bakanı Mehmet Şimşek, enflasyon verilerine ilişkin ilk değerlendirmeyi yaptı. Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Enflasyon mayısta aylık yüzde 1,7, yıllık yüzde 32,6 gerçekleşti.

Olumlu seyreden hava koşullarının da desteğiyle gıda fiyatları aylık yüzde 0,5 azaldı.

Eğitimde kural bazlı fiyatlama ve kira enflasyonundaki düşüş ile yıllık hizmetler enflasyonu geçtiğimiz senenin aynı dönemine göre 10,1 puan iyileşerek yüzde 41,1 oldu.

Jeopolitik riskler ve enerji fiyatlarındaki oynaklık enflasyon görünümü üzerinde baskı oluşturmaya devam etse de attığımız adımlarla bu etkileri sınırladık. Kalıcı fiyat istikrarı hedefimiz doğrultusunda politikalarımızı sürdüreceğiz."

BEKLENTİLER NE YÖNDEYDİ?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) gerçekleştirdiği Piyasa Katılımcıları Anketi'ne katılan ekonomistler Mayıs ayında tüketici enflasyonunun yüzde 1,89 artmasını bekliyordu. Piyasa katılımcılarının yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 28,94 seviyesindeydi.

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistlere göre ise Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) mayısta yüzde 1,65 artması bekleniyordu. Ankete katılan ekonomistler mayıs ayında enflasyonun en az yüzde 1,20 en çok ise yüzde 2,35 artacağını tahmin etmişti.

Ekonomistlerin mayıs ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre ise (yüzde 1,65) nisanda yüzde 32,37 olan yıllık enflasyonun mayısta yüzde 32,53'e çıkacağı bekleniyordu.