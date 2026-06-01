Powell’dan Fed bağımsızlığı vurgusu: Siyasi müdahale güveni zedeler

Eski ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, böyle bir durumun merkez bankasının uzun yıllar içinde inşa ettiği bağımsızlık algısını aşındıracağını ve kamuoyunun Fed'in tarafsız karar aldığına olan inancını zedeleyeceğini ifade etti.

Powell, John F. Kennedy Cesaret Profili Ödülü'nü alırken yaptığı konuşmada, eğer bir yönetim Fed yetkililerini siyasi gerekçelerle görevden alabilirse, sonraki yönetimlerin de aynı yolu izleyeceğini belirtti. Bu durumun, Fed'in "tüm toplum için en doğru kararı verdiği" yönündeki güveni ortadan kaldırabileceğini vurguladı.

Ayrıca Powell, Fed'in güvenilirliğinin onlarca yılda oluştuğunu ve bunun korunmasının gelecek nesiller için kritik bir sorumluluk olduğunu söyledi. Fed Yönetim Kurulu'ndaki görevine devam eden Powell'ın görev süresinin ise Ocak 2028'de sona ereceği belirtildi.