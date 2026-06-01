Kongo’dan lityum kararı: Devlet payı yüzde 10’a yükseliyor

Kongo Demokratik Cumhuriyeti, kritik madenlerden elde ettiği gelirleri artırmak amacıyla lityumu stratejik mineraller listesine dahil etme kararı aldı. Düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle birlikte lityum üreticilerinin ödediği devlet payı oranı yüzde 3,5'ten yüzde 10'a çıkarılacak.

Bakanlar Kurulu tarafından onaylanan kararname kapsamında lityumun yanı sıra tantalyum, niyobyum, tungsten, uranyum ve nadir toprak elementleri de stratejik mineraller kategorisine alındı.

Ülkedeki mevcut mevzuata göre stratejik minerallerden yüzde 10 oranında devlet payı alınırken, diğer demir dışı metaller için bu oran yüzde 3,5 seviyesinde uygulanıyor. Daha önce kobalt, germanyum ve koltan da stratejik mineraller listesine eklenmişti.

Hükümet, alınan kararın temel amacının jeostratejik öneme sahip doğal kaynaklardan elde edilen ekonomik getiriyi artırmak olduğunu vurguladı.

Dünyanın önemli lityum rezervlerine sahip ülkelerinden biri olan Kongo'nun güneydoğusunda bu yıl ilk kez ticari lityum üretimi başladı. Elektrikli araçlar ve enerji depolama teknolojilerine yönelik küresel talebin artmasıyla birlikte lityum, son yılların en kritik stratejik madenleri arasında yer alıyor.