Japonya’da ek bütçe planı tahvil piyasasında endişe oluşturdu

Piyasalar, artan kamu harcamalarının finansman yöntemi üzerinde yoğunlaşırken tahvil piyasasında baskı arttı.

Yaklaşık 3 trilyon yen (19 milyar dolar) seviyesinde olması beklenen ek bütçenin, yükselen enerji fiyatları, artan sübvansiyon giderleri ve zayıf yen nedeniyle zorlanan hanelere destek sağlamayı amaçladığı belirtiliyor.

Bununla birlikte, söz konusu plan Başbakan Takaichi'nin daha önce ek harcamalara ihtiyaç olmadığı yönündeki söyleminden geri adım olarak değerlendiriliyor. Takaichi, 2026 yılı için toplam devlet tahvili ihracının mevcut bütçe çerçevesini aşmayacağını ifade etti.

Ancak piyasalardaki temkinli hava devam ediyor. Ek bütçenin yeni borçlanmayla finanse edilebileceğine dair beklentiler, Japonya'nın 10 yıllık devlet tahvili faizini 20 Mayıs'ta yüzde 2,809'a çıkararak yaklaşık 30 yılın en yüksek seviyesine taşıdı.

Uzmanlara göre, bu ek harcamaların yeni borç yaratmadan karşılanması oldukça güç görünüyor. Tokyo merkezli Monex Group ekonomistlerinden Jesper Koll, artan kamu harcamalarının kaçınılmaz biçimde daha yüksek borçlanmayı beraberinde getireceğini ve tahvil piyasalarının bu riski şimdiden fiyatlamaya başladığını ifade ediyor.