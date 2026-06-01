ECB faiz kararı yaklaşıyor: 2011 senaryosu tekrar yaşanır mı?

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) Yönetim Konseyi üyelerinin mesajları, piyasaların büyük ölçüde fiyatladığı faiz artışını destekler nitelikte olsa da, Haziran sonrasına ilişkin net bir yönlendirme yapılmaması dikkat çekiyor. Bu durum, kurum içinde kararın sanıldığı kadar kesin olmadığını gösteriyor.

Euro Bölgesi'nde enflasyon şubat ayında yüzde 1,9 seviyesindeyken nisan ayında yüzde 3'e yükseldi. Bu artışta enerji fiyatlarını yukarı çeken bölgesel jeopolitik gerilimler etkili olurken, çekirdek enflasyon göstergeleri daha sınırlı bir baskıya işaret ediyor.

Mayıs ayına ilişkin ilk veriler de fiyat artışlarının beklentilerin altında kaldığını ve birçok ülkede enflasyonun yatay seyrettiğini ortaya koyuyor. Buna rağmen ECB, kısa vadeli verilerden ziyade enerji şoklarının orta vadede kalıcı enflasyona dönüşme riskine odaklanıyor.

ECB yetkilileri, özellikle enerji fiyatlarındaki dalgalanmaların ücret artışları ve şirket fiyatlama davranışları üzerinden daha geniş bir enflasyon baskısı yaratabileceğini değerlendiriyor. Bu nedenle banka, mevcut enflasyondan çok potansiyel riskleri yönetmeye çalışıyor.

Öte yandan Euro Bölgesi ekonomisinde büyüme ivmesi zayıf kalmaya devam ediyor. PMI verileri ekonomik aktivitede yavaşlamaya işaret ederken, uzmanlar bölgenin giderek "ılımlı stagflasyon" riskine yaklaştığını belirtiyor.

Bu tablo, ECB'yi zor bir dengeye zorluyor: faiz artırımı enflasyon risklerini sınırlamayı hedeflerken, ekonomik büyüme üzerindeki baskıyı artırma ihtimali taşıyor. Piyasalarda ise önümüzdeki 12 ayda ek faiz artışları beklenmesine rağmen, ECB yetkilileri daha temkinli bir yaklaşım sergiliyor.

Ekonomistler mevcut durumu, 2011'de enerji kaynaklı enflasyon nedeniyle yapılan ve kısa süre sonra geri alınmak zorunda kalınan faiz artışı dönemine benzetiyor. Bu nedenle 11 Haziran'daki olası karar, yalnızca bir başlangıç mı yoksa yanlış bir adım mı olduğu sorusunu da beraberinde getiriyor.