Petrol yeniden yükselişe geçti

Petrol fiyatları, İran ve ABD arasında bozulan ilişkilerle yeniden yükselişe geçti. Petrol piyasaları arz kayıpları ile şekillenirken uzmanlar Hürmüz Boğazı açılsa bile tükenen stoklar, arz aksamaları, geciken tanker akışları nedeniyle piyasalarda gerilimin uzayabileceğini ifade ediyorlar.

100 MİLYON VARİLLİK KAYIP

Saudi Aramco CEO'su Amin Nasser, piyasanın her hafta yaklaşık 100 milyon varil arz kaybettiği konusunda uyardı. Açıklamalarına devam eden Nasser, uzun süreli aksaklıkların piyasa normalleşmesini gelecek yıla erteleyebileceğini sözlerine ekledi.

MORGAN STANLEY'DEN FİYAT AÇIKLAMASI

Morgan analistleri baz senaryosunda brent petrol fiyatlarının ikinci çeyrek sonunda 110 dolar, üçüncü çeyrek sonunda 100 dolar, yıl sonunda ise 90 dolar olmasını beklediklerini duyurdu.

Ancak boğa senaryosunda petrol fiyatlarının mevcut dönemde 130 ila 150 dolar arasına yükselme riski taşıdığı belirtildi.

STOKLAR TÜKENİYOR

Geçtiğimiz hafta Goldman Sachs, küresel petrol stoklarının hızla azaldığını ve sekiz yılın en düşük seviyesine yaklaştığını , tükenme hızının ise piyasayı daha fazla şoka maruz bıraktığını uyardı .

Analistler bir notta, "Küresel petrol stoklarının bu yaz minimum operasyonel seviyelere ulaşması olası görünmese de, bazı bölgelerde ve ürünlerdeki tükenme hızı ve arz kayıpları endişe verici" diye yazdı.