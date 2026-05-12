Altın güne düşüşle başladı

Altın, Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalması ve enflasyon endişelerinin yeniden hareketlenmesi ile kazanımlarını geri verdi. ABD ile İran arasında herhangi bir müzakere taslağı üzerinde anlaşılamaması sonrası taraflardan gerginliği tırmandıracak açıklamalar geliyor. Haber akşını göre ABD Başkanı Donald Trump, ateşkes için "inanılmaz derecede zayıf durumda", "yaşam destek ünitesine bağlı" ifadelerini kullandı.

Trump, olası barış görüşmelerine taslak olması için ABD'nin hazırladığı 14 maddelik öneri listesine İran'ın verdiği karşı teklifi reddetmişti.

İran Meclis Başkanı Muhammed Kalibaf ise Trump'ın bu açıklamaları sonrası X hesabından, İran silahlı kuvvetlerinin "herhangi bir saldırganlığa karşılık vermeye ve ders vermeye hazır" olduğu paylaşımını yaptı.

Öte yandan Trump, 4 Mayıs itibarıyla, Hürmüz Boğazı'nda mahsur kalan ve Orta Doğu'daki krizle ilgisi olmayan "tarafsız" ülkelere ait gemilerin, boğazdan geçişine yardım etmeye başlayacaklarını açıklamış ve buna "Özgürlük Projesi" adını vermişti.

Kısa süre önce Trump tarafından yapılan açıklamalarda "Özgürlük Projesi"ni yeniden başlatmayı düşündüğünü söyledi. Fox News'e konuşan Trump, Hürmüz Boğazı'nda mahsur kalan ve Orta Doğu'daki krizle ilgisi olmayan "tarafsız" ülkelere ait ticari gemilerin geçişini sağlamaya yönelik kendisinin başlatıp sonra durdurduğu projeyi tekrardan hayata geçirmeyi düşündüğünü belirterek, "Benzin vergisini bir süreliğine kaldıracağım" dedi.

Hafta sonundan itibaren yaşanan gelişmeler, korunma amaçlı olarak altına talebi desteklerken petrol fiyat kanalı enflasyon ve reel faiz riskini tetikliyor. ABD konut satışlarına ilişkin veriler de piyasaların gündeminde. Nisan ayında yıllık konut satışları yıllık bazda %0,2 artarken 4,02 milyon seviyelerine ulaştı. Buna rağmen veriler beklentilerin altında kaldı.

Ülkede hisse senetleri petrol kaynaklı endişeler nedeniyle rekor seviyelere ulaştı. Pazartesi günü; S&P 500 %0,2, Dow %0,2 ve Nasdaq %0,1 arttı. Bugün piyasalarından gözleri ABD TÜFE verisinde olacak.

Yüksek enflasyon endişeleri reel faizler üzerinde baskıya neden olurken faiz getirisi olmayan altına savunma amaçlı talep artıyor.

