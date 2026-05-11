Bulls Yatırım’dan Üniversitelilere Yarışma: Yatırımın Geleceği Sanal Portföy yarışması başlıyor!

Üniversite öğrencilerine özel olarak hazırlanan yarışmada, katılımcılar 100 Bin TL'lik sanal portföylerini yönetecek, başarılı performans gösterenler ise teknoloji ürünlerinden seyahat çeklerine kadar birçok ödül kazanma fırsatı elde edecek.

Başvurular 4 Mayıs 2026 – 31 Mayıs 2026 tarihleri arasında alınacak. Yarışma ise 2 Haziran 2026 – 28 Ağustos 2026 tarihleri arasında Bulls Trader mobil uygulaması üzerinden gerçekleştirilecek. Sonuçlar ve ödül töreni 30 Ağustos 2026 tarihinde açıklanacak.

100 BİN TL SANAL BAKİYE İLE YARIŞACAKLAR

Yarışmacılara başlangıçta 100.000 TL sanal bakiye tanımlanacak. Katılımcılar, yalnızca Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda işlem yaparak portföylerini yönetecek. Yarışma altyapısı Matriks sistemi üzerinden yürütülecek. Üç ay sürecek organizasyonda, aylık bazda en yüksek yüzdesel getiriyi sağlayan ilk 10 katılımcı ödüllendirilecek. Yarışma sonunda toplam portföy büyüklüğünde en yüksek getiriyi sağlayan ilk 10 kişi ise ödüllerin sahibi olacak.

"Kampüs kapandı, seans başladı. Gençlerimizi sermaye piyasalarıyla ve yatırım kültürüyle tanıştırmak istiyoruz"

Bulls Yatırım Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Murat Barışık, yarışmaya ilişkin değerlendirmesinde gençlerin finansal bilinç kazanmasının büyük önem taşıdığını belirterek, "Haziran ayı sonunda kampüsler kapanıyor ve biz seansımızı açıyoruz. Türkiye'nin geleceği olan gençlerimizin finansal okuryazarlık seviyesini artırmak, onları sermaye piyasalarıyla tanıştırmak ve yatırım kültürünü erken yaşta kazandırmak istiyoruz. Bu yarışmayı yalnızca bir rekabet ortamı değil, aynı zamanda öğretici ve hem de pratiğini yapabilecekleri bir deneyim olarak görüyoruz. Tüm üniversite öğrencilerimizi Yatırımın Geleceği Bulls Yatırım Sanal Portföy Yarışması'na katılmaya davet ediyoruz" dedi.

"YARIŞMA, 2 HAZİRAN'DAKİ İLK ONLİNE DERS İLE BAŞLAYACAK"

Barışık, yarışma için kapsamlı bir yapı oluşturduklarını vurgulayarak, "Mentorlerimiz Ekonomist Saadet Büyük ile Bulls Portföy Finansal Analisti Salih Oğuzhan Sever. Ayrıca Bulls Genç Yatırımcı Akademisi kapsamında her hafta pazartesi akşamları online eğitimler düzenleyeceğiz. Yarışma, 2 Haziran akşamı gerçekleştirilecek ilk online ders ile başlayacak. Mentör buluşmaları ve soru-cevap toplantılarının yanı sıra, sektör profesyonellerini de öğrencilerimizle bir araya getireceğiz. Bulls Yatırım uzmanları ve alanında deneyimli isimlerin katılımıyla proje, yarışmanın ötesine geçerek kapsamlı bir finansal eğitim platformuna dönüşecek. Üniversite ziyaretleri ve öğrenci buluşmalarıyla da gençlerimize doğrudan temas etmeyi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

KİMLER KATILABİLECEK?

Yarışmaya;

18 yaşını doldurmuş önlisans veya lisans öğrencileri

2026 yılında üniversiteden mezun olan gençler başvuru yapabilecek.

Bulls Yatırım müşterisi olma şartı aranmayacak.

ÖDÜLLER DİKKAT ÇEKİYOR!

Aylık ödüller arasında:

Ayın birincisi: AirPods Max 2

Ayın ikincisi: Apple Watch Series 11

Ayın üçüncü: Yurtiçi uçak bileti

4. ila onuncu kişilere Decathlon hediye çekleri

Final ödülleri arasında ise:

Birincilik Ödülü: iPhone 17 Pro 256 GB

İkincilik Ödülü: MacBook Air 13 inç

Üçüncülük Ödülü: Sony PlayStation 5 Pro

Dördüncülük Ödülü: 50.000 TL'lik Tatil çeki

Beşincilik Ödülü: iPad Air

6. ila onuncu kişilere de Decathlon hediye çekleri

STAJ FIRSATI DA SUNULACAK!

Yarışma sonunda ilk 10'a giren üniversite öğrencilerine ayrıca Bulls Yatırım bünyesinde staj imkânı sağlanacak. İlk 10 kişi asil, sonraki 10 kişi ise yedek aday olarak belirlenecek. Staj hakkı kazanan öğrenciler, 31 Aralık 2027 tarihine kadar bu fırsattan yararlanabilecek.

"Yasal Uyarıdır. Bu İçerikten Turkuvaz Medya Sorumlu Değildir"