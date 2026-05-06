Güney Kore wonu ön plana çıktı

ABD ile İran arasında devam eden gerginliğin azaldığına dair haber akışı asya para birimlerinin değerini destekledi.

PETROL GERİLEDİ

ABD Başkanı Donald Trump, Tahran ile "nihai anlaşma" yolunda "büyük ilerleme" kaydedildiğini vurgularken Washington'un Hürmüz Boğazı'ndaki ticari nakliyeyi restore etmeye yönelik operasyonu durduracağını söyledi.

Trump sosyal medya hesabından konuya dair yaptığı açıklamalarda şu ifadelere yer veridi:

"Abluka tam olarak yürürlükte kalacak. Ancak Özgürlük Projesi (Hürmüz Boğazı'ndan Gemi Geçişi) kısa bir süre için duraklatılacak. Anlaşmanın kesinleşip imzalanıp imzalanamayacağını göreceğiz. Bu konuda karşılıklı anlaştık."

Yaşanan gelişmeler sonrası petrol fiyatlarının hararetini söndürdü. Petrol Asya piyasalarında çarşamba günü geriledi. Düşen petrol fiyatları petrol ithal eden ülkeleri Asya ekonomileri için enflasyon endişelerini azaltırken bölge para birimleri değer kazandı.

GÜNEY KORE WONU ÖNE ÇIKTI

Çin yuanının onshore paritesi USD/CNY %0,2 geriledi. Japon yeninin USD/JPY paritesi ise yatay seyretti.

Hint rupisi USD/INR %0,2 düştü. Singapur doları USD/SGD ise %0,1 geriledi.

Ülkede açıklanan enflasyon verisi sonrasında Güney Kore Wonu en çok değer kazanan para birimi olarak ön plana çıktı. Çarşamba günü açıklanan verilere göre, tüketici fiyatları Nisan'da yıllık %2,6 arttı.