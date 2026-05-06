Demir ve bakır piyasalarında Çin etkisiyle yükseliş

Demir cevheri vadeli fiyatları, Çin'in Mayıs Günü tatilinin ardından çelik talebinin toparlanacağı beklentisiyle Çarşamba günü yükseldi. Dalian Emtia Borsası'nda eylül vadeli kontrat yüzde 2,33 artışla 812 yuan (119,08 dolar) seviyesine çıkarken, Singapur Borsası'nda haziran vadeli kontrat yüzde 1,19 yükselerek 109,8 dolara ulaştı.

Çinli aracı kurum Galaxy Futures, tatil sonrası inşaat faaliyetlerindeki canlanma ve yüksek fırınların yeniden devreye girmesiyle çelik talebinde artış beklendiğini belirtti. Ayrıca yaz aylarına yaklaşırken enerji talebindeki yükselişin kok kömürü ve kok fiyatlarını oynak hale getirdiği, bunun da demir cevherine destek sağladığı ifade edildi.

Buna karşın, yüksek ithalat seviyeleri ve zayıf çelik talebinin fiyatlardaki yükselişi sınırladığı vurgulandı. Mysteel verilerine göre 27 Nisan–3 Mayıs döneminde Çin'in 47 limanına demir cevheri girişinin 2,15 milyon ton arttığı kaydedildi.

Donghai Futures analisti Liu Huifeng ise çelik talebinde kısmi toparlanma görülse de genel tüketimin zayıf seyrini koruduğunu belirtti. Liu ayrıca enerji ve hammadde maliyetlerindeki artışın üretici marjlarını baskılamaya devam ettiğini ifade etti.

Vadeli piyasalarda diğer çelik üretim girdileri de yükseliş gösterdi. Kok kömürü yüzde 2,57, kok yüzde 2,04 artarken; Şanghay'da inşaat demiri, sıcak haddelenmiş rulo, filmaşin ve paslanmaz çelikte de yükselişler görüldü.

BAKIR VE ENDÜSTRİYEL METALLERDE KÜRESEL TOPARLANMA

Bakır fiyatları ise azalan jeopolitik riskler ve Çin piyasalarının tatil sonrası yeniden açılmasıyla yükseldi. Londra Metal Borsası'nda üç aylık bakır kontratı yüzde 1,3 artışla 13.309 dolar seviyesine çıkarak son günlerin en yüksek değerine ulaştı.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda bakır kontratları yüzde 1,7 yükselirken, analistler Orta Doğu'daki gerilimin azalmasının küresel piyasalarda risk iştahını artırdığını belirtti. Ayrıca yapay zekâ yatırımlarının yarattığı yapısal bakır talebinin fiyatları desteklediği ifade edildi.

Hürmüz Boğazı'na ilişkin risklerin azalması da piyasalarda rahatlama yarattı. ABD Başkanı'nın İran ile anlaşma sürecine dair olumlu açıklamaları sonrası hisse senetleri yükselirken petrol ve dolar endeksi geriledi.

Diğer metallerde de genel olarak pozitif bir görünüm hâkim oldu. Alüminyum sınırlı düşüş gösterse de nikel, kurşun, çinko ve kalay fiyatlarında artışlar kaydedildi. Şanghay piyasasında da benzer şekilde çoğu metalde yükseliş görüldü.

Analistler, jeopolitik risklerin azalması ve Çin talebindeki toparlanmanın endüstriyel metallerde yılın geri kalanında da destekleyici bir etki yaratabileceğini değerlendiriyor.