Brent petrolün varili 108,53 dolardan işlem görüyor

Dün 114,44 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 109,87 dolardan tamamladı.

Brent petrolün vadeli varil fiyatı, bugün saat 09.43 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,21 azalarak 108,53 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 101,09 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki düşüşte ABD ile İran arasında nihai anlaşmaya yönelik artan iyimserlik etkili oldu.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Hürmüz Boğazı'nda mahsur kalan gemilerin geçişine yönelik yardım girişimi olarak nitelendirilen Özgürlük Projesi'nin kısa süreliğine durdurulmasına karar verdiklerini bildirdi.

Trump, "Pakistan ve diğer ülkelerin talebi üzerine, İran'a karşı yürüttüğümüz harekatta elde ettiğimiz muazzam askeri başarılar ve ayrıca İran temsilcileriyle tam ve nihai bir anlaşmaya varılması yönünde büyük ilerleme kaydedilmiş olması dolayısıyla, abluka tam olarak yürürlükte kalmakla birlikte, (taraflar arası) anlaşmanın nihai hale getirilip imzalanıp imzalanamayacağını görmek için Özgürlük Projesi'nin kısa bir süreliğine durdurulmasına karşılıklı olarak karar verdik." ifadelerini kullandı.

Bu gelişme, bölgedeki Hürmüz Boğazı kaynaklı tansiyonu düşürürken, ABD/İsrail ile İran arasındaki savaşın sonlandırılmasına yönelik diplomatik ilerlemeye ilişkin beklentileri artırdı.

Öte yandan, ABD'de ham petrol stoklarında keskin düşüşe işaret eden veriler fiyatlardaki düşüşü sınırladı.

Amerikan Petrol Enstitüsü, ABD'de ham petrol stoklarının geçen hafta önceki haftaya göre 8 milyon 100 bin varil azaldığını açıkladı. Söz konusu düşüş ülkede arz daralması endişelerine yol açtı.

ABD Enerji Enformasyon İdaresinin gün içinde resmi stok verilerini açıklaması bekleniyor.

Brent petrolde teknik olarak 113 doların direnç, 103,32 doların ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.