Mayıs ayı kira artış oranı belli oldu: Ev sahibi en fazla ne kadar zam yapabilecek?

Mayıs ayı kira artış oranı belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon verileriyle birlikte yeni zam oranı kesinleşti. Mayıs ayı kira artışı, son 12 aylık Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ortalaması baz alınarak hesaplanıyor.

Söz konusu oran, sözleşme yenileyecek kiracılar için yasal üst sınır niteliği taşıyor. Kira bedelini güncellemek isteyenler ise açıklanan bu oran üzerinden mevcut kiralarını kolayca yeni tutara uyarlayabiliyor.

NİSAN AYI KİRA ZAM ORANI

Öte yandan nisan ayında sözleşmesini yenileyen kiracılar için artış oranı yüzde 32,82 olarak uygulanmıştı. Bu doğrultuda, konut ve iş yerleri için uygulanabilecek azami kira artış oranı yüzde yüzde 32,82 seviyesinde gerçekleşti.

KİRA ZAMMI NASIL HESAPLANIR?

Kira artışı hesaplanırken yasal üst sınır, TÜİK'in açıkladığı 12 aylık TÜFE ortalamasına göre belirlenir. Hesaplama yapılırken mevcut kira tutarı bu oranla çarpılır ve elde edilen artış miktarı mevcut kiraya eklenerek yeni kira bedeli bulunur.

NİSAN AYI ENFLASYONU

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %32,37 arttı, aylık %4,18 arttı.

TÜFE'deki (2025=100) değişim 2026 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre %4,18 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %14,64 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %32,37 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %32,43 artış olarak gerçekleşti.

MAYIS AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR OLDU?

Mayıs ayı kira zam oranı TÜİK tarafından 4 Mayıs Pazartesi günü açıklanan nisan ayı enflasyon verilerinin ardından netleşti. Peki ev sahibi en fazla ne kadar zam yapabilecek?

İŞTE ÖRNEK KİRA HESAPLAMA TABLOSU…