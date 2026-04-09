Finlandiya markası biçerdöverler Tera Holding yatırımıyla dünyaya açılıyor

KTO-TÜYAP Uluslararası Fuar Merkezi'nde 7-11 Nisan'da tarım sektörünü paydaşlarıyla buluşturan fuarda şirket, teknoloji transferi ve finansman modelleriyle yerli kontrolündeki üretim vizyonunu ziyaretçilere tanıttı.

Şirket fuar standında ilgi gören Sampo Rosenlew biçerdöverleri için Türkiye genelinde distribütörlük ve servis ağının tamamlandığını duyurdu.

TÜRK YATIRIMIYLA TÜRK ÇİFTÇİSİNİN BEĞENİSİNE SUNULDU

Tera Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, küresel trendleri yakından takip ettiklerini, tarımın stratejik önemini salgın süreciyle çok daha net gördüklerini söyledi.

Türkiye'de eksikliği hissedilen biçerdöver üretimi konusunda önemli adım attıklarını vurgulayan Tezmen, şunları kaydetti:

"150 yıllık bir firmanın satın alımı gündeme gelince hiç tereddüt etmeden bu alana girmek istedik. Satın alma sonrası şirket tamamen Türk kontrolüne geçti. Uzun süredir Türkiye'ye satış yapmayan bu markayı, ilk kez katıldığımız 22. Konya Tarım Fuarı aracılığıyla yeniden Türk çiftçisiyle buluşturuyoruz. Hedefimiz sadece Türkiye değil, Türki Cumhuriyetler ve bölge coğrafyasında satış faaliyetlerimizi kuvvetlendirmek."

TÜRK ÇİFTÇİSİNE FİNANSMAN KOLAYLIĞI

Tera Yatırım Teknoloji Holding Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili Cebrail Taşkın ise Finlandiya markasının 1957'den bu yana 50 binden fazla biçerdöver ürettiğini, markanın en büyük avantajının düşük akaryakıt tüketimi olduğunu dile getirdi.

Konya'daki fuarda çiftçiye sunulan finansal desteğe dikkati çeken Taşkın, "Bugün Konya Tarım Fuarı'ndayız ve markamızı sahaya sürdük. Sadece makine sağlamıyoruz, aynı zamanda çiftçimize ödeme kolaylığı getiren 'Tera Leasing' ürününü geliştirdik. Tera Bank aracılığıyla çiftçilerimiz biçerdöverlerini uygun şartlarda edinebilecek." diye konuştu.

FİNLANDİYA'NIN MÜHENDİSLİK TECRÜBESİ TÜRK YARATICILIĞIYLA BULUŞTU

Sampo Rosenlew Genel Müdürü Özgür Alsan ise Türkiye pazarında beklediklerinin çok üzerinde bir ilgiyle karşılaştıklarını söyledi.

Makinelerin teknik donanımının da tam not aldığını vurgulayan Alsan, "Şu an itibarıyla 2026 yılı için belirlediğimiz pazar hedeflerimizi tamamlamış durumdayız. Bu bizim için gurur verici. Finlandiya'daki mühendislik tecrübesini Türk esnekliği ve yaratıcılığıyla birleştirerek markayı küresel pazarlarda daha aktif hale getiriyoruz. 2027 yılı için de stratejik planlarımız ve yeni projelerimiz hazır." ifadelerini kullandı.