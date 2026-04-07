Orta Doğu gerilimi bitmedi: Pakistan’da yeni önlemler... Mesai, haftada 4 güne düşürüldü

Enerji tedarik zincirinin sekteye uğramasına neden olan Orta Doğu geriliminin hala bitmemesi küresel piyasaları yakıt tasarrufu yapmaya zorluyor. Pakistan hükümeti, enerji tüketimini kontrol altına almak amacıyla alınan bir dizi yeni önlemi duyurdu:

AKŞAM SAATLERİ ARTIK "TASARRUF SAATLERİ"

Alınan yeni kararlara göre hükümet; belirli mekanlara, akşam saatlerinde enerjiden tasarruf etme amacıyla saat kısıtlamaları getirdi. Marketler , alışveriş merkezleri, düğün salonları akşam saat 20:00'dan sonra açık olmayacak.

TEMEL İHTİYAÇLARDA ESNEKLİK

Gıda sektörüne, "temel ihtiyaçlar" kategorisinde sayılması nedeniyle ayrıcalıklı esneklik sağlandı. Restoranlar ve fırınlar saat 22:00'a kadar hizmetlerini sürdürebilecek fakat belirlenen saatin aşılması halinde işletme sahibine yaptırım uygulanacak.

ECZANELER KAPSAM DIŞINDA BIRAKILDI

Eczaneler, vatandaşların sağlık ve ilaç hizmetlerinden kesintisiz yararlanabilmesi için yeni düzenlemelerin dışında bırakıldı. Sağlık hizmetleri, öncelikli ihtiyaç olarak belirlendi.

ARTIK MESAİLER HAFTADA 4 GÜN

Yeni düzenlemeler, yalnızca işletmelerle sınırlı kalmadı. Kamu ve özel sektörde çalışanların mesai günü 4 güne düşürüldü. Hibrit çalışma modeli yeniden uygulamaya konuldu.

Enerji krizinin etkilerini azaltmak amacıyla, yakıt desteklerinde kesinti ve kamu harcamalarında %20 oranında azalma gibi geniş kapsamlı bir dizi önlem daha alındı.

Yetkililer, bu uygulamaların enerji krizi açısından kritik bir ad��m olduğunu vurgulayarak kurallara uymayanların para cezasına tabi tutulacaklarını hatırlattı.