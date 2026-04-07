Brent petrolün varili 111,29 dolardan işlem görüyor

Dün 111,89 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 109,77 dolardan tamamladı.

Brent petrolün vadeli varil fiyatı, bugün saat 09.40 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 1,38 artarak 111,29 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 115,03 dolardan alıcı buldu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a Hürmüz Boğazı'nı açması için tanıdığı sürenin sonuna yaklaşılırken bölgede gerilimin tırmanacağına yönelik endişeler fiyatları yukarı yönlü desteklemeye devam ediyor.

Trump, dün Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, İran'la görüşmelerin iyi gittiğini ancak verdiği sürede anlaşma sağlanmaması halinde elektrik santrallerini ve köprüleri hedef alarak ülkenin sivil altyapısını "çökerteceği" tehdidini yineledi.

Amerikan CNN televizyonunun iki güvenlik kaynağına dayandırdığı haberinde, İsrail'in ABD ile İran arasındaki görüşmelerin anlaşmaya ulaşabileceği konusunda "oldukça şüpheci" yaklaşım sergilediği belirtildi.

Haberde, Tel Aviv yönetiminin Trump'ın "İran'a karşı atılabilecek sonraki adımlara yönelik kararını" beklediği ve müzakerelerin başarısız olması durumunda İran'da hedef alınacak enerji ve altyapı tesislerinin güncel listesini onayladığı ileri sürüldü.

İsrail'de yayın yapan Kanal 13 televizyonu ise Washington ile Tel Aviv arasındaki siyasi koordinasyona eş zamanlı olarak, iki ülkenin hava kuvvetlerinin İran'ın sivil altyapısına yönelik hava saldırıları için ortak hazırlıklar yürüttüğünü aktardı.

Öte yandan, İsrail ordusunun hazırlıklarının İran'a yönelik hava saldırılarının en az 3 hafta daha süreceği senaryosuna göre yapıldığı öne sürüldü.

Trump, Tahran yönetimine anlaşma için 48 saatlik süre tanımış, önceki gün ise bu süreyi 8 Nisan'a kadar uzattığını açıklamıştı.

Brent petrolde teknik olarak 114,87 doların direnç, 106,98 doların destek olarak izlenebileceği ifade ediliyor.