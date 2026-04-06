Altının kilogram fiyatı 6 milyon 770 bin liraya düştü

Altın piyasasında en düşük 6 milyon 755 bin lira, en yüksek 6 milyon 822 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,6 düşüşle 6 milyon 770 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 6 milyon 813 bin liradan tamamlamıştı.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) altında toplam işlem hacmi 17 milyar 347 milyon 885 bin 628,34 lira, işlem miktarı ise 2 bin 564,12 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 17 milyar 658 milyon 696 bin 787,60 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, NMGlobal Kıymetli Madenler, Yapı ve Kredi Bankası, Türkiye Finans Katılım Bankası, Destek Yatırım Bankası ile Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Altında bugün gerçekleşen işlemlere ilişkin veriler şöyle: