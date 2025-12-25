VİOP’ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen aralık vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 0,75 artışla 12.443,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı akşam seansında da yükselişini sürdürerek 12.464,00 puandan kapandı.

Aralık vadeli endeks kontratı, bugün açılış seansında önceki normal seans kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 12.456,00 seviyesinden işlem gördü.

Küresel piyasalarda Noel tatili nedeniyle ABD ve Avrupa'da piyasalar bugün kapalı kalırken, Asya tarafında açılan az sayıdaki borsada likiditenin oldukça düşük olduğu görülüyor.

Analistler, bugün yurt içinde reel kesim güven endeksi, imalat sanayi kapasite kullanım oranı, haftalık para ve banka istatistiklerinin takip edileceğini belirtti.

Bugün Noel tatili nedeniyle ABD ve Avrupa ile Asya bölgesinde Güney Kore ve Hong Kong'da piyasaların kapalı olacağını kaydeden analistler, teknik açıdan endeks kontratında 12.500 ve 12.600 seviyelerinin direnç, 12.300 ve 12.200 puanın destek konumunda olduğunu bildirdi.