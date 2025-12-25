Rusya’da otomobil üretimi geriledi

Sadece kasım ayında binek araç üretimi, geçen yılın kasım ayına göre %34,1 geriledi. Ancak bu yılın ekim ayına kıyasla %8,2 artış göstererek 54.100 adet olarak kaydedildi.

Ocak-kasım 2025 döneminde kamyon üretimi %32,8 düşüşle 119.000 adete indi. Kasım ayında kamyon üretimi geçen yılın aynı ayına göre %43 azalarak 9.900 adet oldu ve 2025 ekim ayına kıyasla %12,9 geriledi.

Brüt ağırlığı beş tonu aşan otobüs üretimi, 2025'in on bir aylık döneminde %34,8 düşüşle 8.800 adete indi. Kasım ayında bu kategorideki üretim, geçen yılın aynı ayına göre %27,7 azalarak 900 adet oldu, ancak bu yılın ekim ayına kıyasla %23,5 arttı.

Brüt ağırlığı beş tonu geçmeyen otobüslerde ise ocak-kasım 2025 döneminde üretim %29,4 düşüşle 13.100 adet olarak gerçekleşti. Bu kategoride kasım ayı üretimi, geçen yılın aynı ayına göre %16,8 ve 2025 ekim ayına göre %18,9 azalarak 1.000 adet oldu.