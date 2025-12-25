Kredi ve kart borçları katlanıyor: Takibe düşen kişi sayısı 2 milyona dayandı!

Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi'nin "Negatif Nitelikli Bireysel Kredi ve Kredi Kartı" verilerine göre, 2025 yılı Ekim ayında bireysel kredi ya da kredi kartı borcu nedeniyle yasal takibe düşen kişi sayısında artış görüldü.

Ekim ayında bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe alınan kişi sayısı 153 bin 378, bireysel kredi borcu nedeniyle takibe alınan kişi sayısı ise 123 bin 753 olarak kaydedildi.

OCAK-EKİM DÖNEMİNDE DİKKAT ÇEKEN ARTIŞ

2025'in ilk 10 ayında bireysel kredi veya kredi kartı borcu nedeniyle yasal takibe alınan kişi sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20 artarak 1 milyon 810 bine ulaştı.

Ayrıca, Ekim 2025 itibarıyla bireysel kredi kartlarını da kapsayan bireysel kredilerde tasfiye olunacak alacaklar, bir önceki yıla göre yüzde 142 artarak 261 milyar TL seviyesine yükseldi.