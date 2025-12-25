Apara Haberler Dijital hizmet vergisine indirim geliyor
Giriş Tarihi: 25.12.2025 09:24

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla, halihazırda yüzde 7,5 olan dijital hizmet vergisi oranı 2026 başından itibaren yüzde 5’e, 2027 itibarıyla ise yüzde 2,5’e düşürülecek.

Dijital reklamcılık, sosyal medya hizmetleri, çevrim içi aracılık ve dijital içerik satışlarından elde edilen gelirler üzerinden alınan dijital hizmet vergisi oranı düşürüldü.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla, söz konusu faaliyetlerden elde edilen kazançlara 1 Ocak 2026 itibarıyla yüzde 5, 1 Ocak 2027 itibarıyla ise yüzde 2,5 oranında vergi uygulanacak.

Halen yürürlükte olan dijital hizmet vergisi oranı yüzde 7,5 seviyesinde bulunuyor. Karar, Google, Meta, X, TikTok, Amazon, YouTube ve Netflix gibi büyük uluslararası teknoloji şirketlerini doğrudan etkiliyor.

