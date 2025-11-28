JPMorgan Çin hisselerinde tavsiye yükseltti

JPMorgan Chase & Co., Çin hisse senetleri için tavsiyesini "ağırlık artır" seviyesine yükseltti ve gelecek yıl büyük getiriler elde etme olasılığının, önemli kayıplar yaşanması riskinden daha ağır bastığını belirtti.

Rajiv Batra'nın da dahil olduğu banka stratejistleri yayımladıkları notta, "Çin, bu yılki üstün performansının çoğunu geri verdi ve bu da cazip bir giriş noktası oluşturdu. Gelecek yıl, yapay zeka uygulamaları, tüketim önlemleri ve yönetişim reformları gibi birçok destekleyici faktör ortaya çıkacak" öngörüsünde bulundu. JPMorgan'ın olumlu yöndeki bu değişikliği, Çin hisse senetlerinin yaklaşık bir ay önce ulaştığı son yılların en yüksek seviyelerinden geri çekilmesinin ardından geldi.