Avustralya’da enflasyon yedi ayın zirvesine çıktı

Avustralya İstatistik Bürosu verilerine göre, Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) Ekim ayında yıllık bazda yüzde 3,8 yükseldi ve Nisan ayından bu yana en hızlı artışını kaydetti. Bu oran, ekonomistlerin ortalama yüzde 3,6 artış beklentisinin üzerinde gerçekleşti.

Moody's Analytics Avustralya Ekonomisi Başkanı Sunny Nguyen, "Tam kapsamlı aylık TÜFE'ye geçiş, artık her ay tüm harcama kalemlerini gördüğümüz anlamına geliyor" dedi.

Tüketici enflasyonuna en büyük katkıyı, elektrik, kiralar ve yeni konutlardaki maliyet artışlarının etkisiyle fiyatların yüzde 5,9 yükseldiği konut sektörü yaptı. Elektrik maliyetleri, hane halklarının hükümetin elektrik faturalarına yönelik indirimlerini tüketmesiyle Ekim ayında yüzde 37,1 arttı.