BofA’ya göre Powell döneminde daha fazla faiz indirimi olmayacak

ABD'de tarım dışı istihdam eylülde 119 bin kişi artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşmesinin ardından Bank of America (BofA) Aralık ayına ilişkin faiz beklentisini açıkladı. BofA Fed Başkanı Jerome Powell döneminde daha fazla faiz indirimi yapılmayacağını belirtti.

Bank of America ekonomistleri tarafından yayımlanan raporda bu yılki işgücü piyasası zayıflığının büyük ölçüde hem arz hem de talepteki aksamalardan kaynaklandığı, işsizlik oranının tarihsel olarak hala düşük olduğunu vurgulandı.

İşsizlik oranının 2026 başlarında yüzde 4,5 civarında zirve yapacağını tahmin eden banka, işgücü piyasasının tam istihdama yakın kalacağını savundu.

Banka "Fed'in faiz oranlarını daha fazla düşürmesi için sınırlı alan" olduğunu belirterek mevcut şartlarda "Powell döneminde daha fazla faiz indirimi olmayacağı" görüşünü savundu.