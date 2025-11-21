Japonya’dan yaşam maliyetlerine karşı 135 milyar dolarlık destek paketi

Kyodo ajansının haberine göre Başbakan Takaiçi Sanae hükümeti, ekonomiyi canlandırma hedefleri kapsamında önlemler alıyor.

135 MİLYAR DOLAR YAŞAM MALİYETİNE KARŞI

Bu kapsamda hükümet, yükselen yaşam masraflarıyla mücadele kapsamında 2026 için ekonomik destek paketini onayladı.

135 milyar dolar değerindeki paketin, özel sektör ve yerel yönetimlerin harcamaları da dahil edildiğinde yaklaşık 272 milyar dolara ulaşacağı öngörülüyor.

FATURALARA 3 MİLYARDAN FAZLA DESTEK

Paket kapsamında hükümetin, 2026'nın ilk çeyreğinde elektrik ve doğal gaz faturalarına 3 milyar dolardan fazla destek sağlaması bekleniyor.

Eyalet bazında önlem alınması amacıyla bu paketten yerel yönetimlere 13 milyar dolar değerinde yardım fonu ayrılması bekleniyor.

Pakete, hane başına düşen çocuk sayısına göre nakit yardımı ve gıda kuponu gibi desteklerin de dahil edilmesi planlanıyor.

Kısa vadeli çözümlerin yanı sıra gemi imalatı ve yapay zeka gibi alanlarda yatırımın artırılması da hedefleniyor.