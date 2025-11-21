Avrupa borsaları negatif seyrediyor

Avrupa piyasalarında saat 11.45 itibarıyla Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,7 düşüşle 559 puandan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,6 azalışla 9.471 puandan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,8 kayıpla 23.114 puandan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,5 değer kaybıyla 7.944 puandan işlem görüyor.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,7 gerilemeyle 42.609 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi de yüzde 1,1 düşüşle 15.840 puan seviyesinde bulunuyor.

ABD'de beklenenden daha güçlü bir istihdam artışına işaret eden veriler, Fed'in 9-10 Aralık tarihlerindeki Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı öncesi açıklanan son istihdam verileri olurken, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in aralık ayında faiz indirimine gitme ihtimali yüzde 35 seviyesine geriledi.

Öte yandan, Fed Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook "yüksek değerleme" endişelerine yönelik, tarihsel olarak yüksek seviyelerdeki varlık fiyatlarındaki bir çöküşe şaşırmayacağını söyledi.

AVRUPA YARI İLETKEN HİSSELERİ DÜŞÜŞTE BAŞI ÇEKİYOR

Söz konusu gelişmelerle ABD endekslerindeki satıcılı seyir Asya piyasalarının ardından Avrupa'ya taşınırken, başta yarı iletken ve teknoloji sektörü hisselerindeki satıcılı seyir dikkati çekiyor.

Hollandalı yarı iletken imalatçısı ASML'nin hisseleri yüzde 4,7, Alman yarı iletken imalatçısı İnfenion'un hisseleri yüzde 3 ve Fransız yarı iletken sektörü için malzeme üreticisi Schneider Electric'in hisseleri yüzde 2 düşüşle işlem görürken, genele yayılan satıcılı seyir piyasalarda etkili oluyor.

Öte yandan, yeni işlem gününde Almanya'nın Frankfurt kentinde düzenlenecek 35. Avrupa Bankacılık Kongresi yatırımcıların odağına yerleşirken, bölge genelinde açıklanacak imalat sanayi, hizmet sektörü ve bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi verilerinin de bölge ülkelerindeki ekonomik gidişat noktasında bilgi vermesi bekleniyor.