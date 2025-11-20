Tarım Kredi’den 100 milyon dolarlık hayvancılık sistemi hedefi

Tarım Kr edi Kooperatifleri Genel Müdürü Hüseyin Aydın , A Para'da Ekonomi Masası'nın konuğu oldu. Hüseyin Aydın Tarım Kredi Kooperatifleri'nin yeni dönemde yapacağı yatırımlara ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Sabah Gazetesi Yazarı Dilek Güngör'ün sorularını cevaplayan Aydın, "100 milyon dolarlık hayvancılık sistemini hayata geçireceğiz." dedi.

Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Hüseyin Aydın: "Portföy yönetim şirketi kuracağız" | Video

PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETİ KURACAĞIZ

Tarım Kredi Grubu'nda yeni hedeflerini açıklayan Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Hüseyin Aydın, "3 yıl önce 40 milyar TL'lik yatırım taahhüdünde bulunduk. Bunun 35 milyar TL'sini hayata geçirdik. Kalan bölümü de hayata geçireceğiz. 3 tane önemli yatırımdan söz edebilirim. Altın madeni çıkarmaya başladık. 240 bin ton cevher işleme kapasitemizi 400 tona çıkartıyoruz . Ayrıca 210 milyon dolarlık 400 ton kapasiteli bir yatırım daha yapacağız. İkinci olarak, Trakya'da endüstriyel hayvancılığı daha da genişleteceğiz. Devletten yer talep ettik. 12 00 baş hayvan kapasiteli entegre tesisi için tüm işlemler bitti. 100 milyon dolar civarında olacak bu yatırımla hem etin hem süt üretimini artırmak istiyoruz. Üçüncü olarak bir portföy yönetim şirketi kuracağız. 120 milyon sermaye ile 2026'da faaliyete geçecek." dedi.

"KOOP MARKET İLE YENİ BİR MARKA KURDUK"

Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinin isminin 'Koop Market' olarak değiştirilmesini değerlendiren Hüseyin Aydın, "Biz iki tane Tarım Kredi'den söz ediyoruz. Birisi merkez birliği, birisi holding. Merkez birliği toprak tarafını, holding tedarik tarafını yönetiyor. Çiftçilerin ürettiği ürünleri 53 adet fabrikalarımızda işleyip, marketlerimizde satıyoruz. Tarım Kredi Kooperatif Marketleri çok uzun bir isimdi. Biz ticaret unvanımızı, ismimizi değiştirmedik. Kolay akla gelen, hatırlanan ayrı bir marka oluşturuyoruz. Eleştiriler yapılıyor. Biz her gün büyüyen bir market grubuyuzz. Yeni açılan marketlere 'Koop Market' tabelası asacağız. Mevcut market yenilenirse veya yer değiştirirse yine yeni tabelamızı kullanacağız. Burada herhangi bir ek masrafımız yok" d iye konuştu.

TARIM KREDİ OLARAK 5 BİN NOKTAYA ULAŞTIK

Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Hüseyin Aydın, "Şuanda 5 bin noktaya ulaştık. 2.500 market şubemiz var. 1000 adet Tarım Kredi Merkez Birliği'nin satış kanalı var. Diğer ulusal marketlerin gitmediği bakkalların olduğu küçük illerde tohumun yanında, şeker, un, yağ vs satılıyor. Hem küçük esnafa katkı olsun, hem de her yere ulaşabilmek için bakkallar ile de işbirliğine gittik. 300 ürüne kadar iskontolu ürün veriyoruz. Hem ticaret yapıyor, hem de Tarım Kredi ürünlerini ulaştırmış oluyoruz. Her gün yeni market açmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.