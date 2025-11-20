KKM bakiyesi 53 milyar TL’nin altına geriledi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) haftalık bültenine göre, 14 Kasım haftasında kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 93,82 milyar TL'den 52,78 milyar TL'ye geriledi.

Verilere göre KKM hesaplarında 41,04 milyar TL ile 14 Şubat 2023 tarihinden bu yana en büyük çıkış gerçekleşti.

BANKA KREDİ VE KREDİ KARTI HARCAMALARINDA ARTIŞ

BDDK verilerine göre, toplam krediler önceki döneme kıyasla 21.610,0 milyar TL'den 21.845,3 milyar TL'ye yükseldi.

Tüketici kredileri 2.700,0 milyar TL'den 2.748,1 milyar TL'ye, bireysel kredi kartları ise 2.550,0 milyar TL'den 2.617,7 milyar TL'ye çıktı.

TİCARİ KREDİLER 16.4 MİLYAR TL'YE ULAŞTI

Ticari ve diğer krediler 16.360,0 milyar TL'den 16.479,5 milyar TL'ye ulaşırken, taksitli ticari krediler 3.230,0 milyar TL'den 3.250,8 milyar TL'ye yükseliş kaydetti. Kurumsal kredi kartları da 758,75 milyar TL'den 767,61 milyar TL'ye geldi.