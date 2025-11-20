Avrupa borsaları pozitif seyrediyor

Avrupa piyasalarında saat 11.20 itibarıyla Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 1 yükselişle 567 puandan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,7 artışla 9.573 puandan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,9 kazançla 23.406 puandan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,2 primle 8.046 puandan işlem görüyor.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,1 değer kazancıyla 43.108 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi de yüzde 0,4 yükselişle 15.988 puan seviyesinde bulunuyor.

Küresel piyasalar da ABD'li çip üreticisi Nvidia'nın güçlü bilançosunun ardından pozitif seyrederken bugün ABD'de açıklanacak eylül ayına ilişkin istihdam raporu yatırımcıların odağında bulunuyor.

Öte yandan bugün açıklanan verilere göre, Almanya'da ekim ayı Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) yıllık yüzde 1,8 azalarak beklentilerin altında gerçekleşti. Aylık bazda ise eylül ÜFE 0,1 arttı.

Analistler, yatırımcıların ABD Merkez Bankasının (Fed) bir sonraki hamlesi hakkında ipucu vermesi beklenen istihdam raporuna odaklandığını belirtirken iş gücü piyasası verilerinin kötü gelmesi durumunda Fed'in faiz indirim beklentilerinin bir miktar artabileceğini söyledi.

Makro ekonomik gelişmelerin yanı sıra Rusya ve Ukrayna arasında devam eden jeopolitik gelişmelerin de yatırımcıların gündeminde olduğunu bildiren analistler, bugün ABD'de istihdam raporunun yanı sıra Avro Bölgesi'nde Tüketici Güven Endeksi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtti.