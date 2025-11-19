Euro Bölgesi’nde enflasyon beklentileri karşıladı

Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyon oranı, Ekim ayında yüzde 2,1 düzeyinde kalarak Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) yüzde 2 hedef seviyesine yakın seyrini sürdürdü.

ENFLASYON DÜŞÜŞ GÖSTERDİ

Eylül ayında yüzde 2,2 olarak açıklanan veri, Ekim'de hafif bir gerileme gösterdi.

Tüketici fiyatlarındaki artış hızındaki bu yavaşlama, özellikle gıda, enerji ve sanayi ürünlerindeki fiyat dalgalanmalarıyla şekillendi.

CARİ FAZLA 38,1 MİLYAR EURO'YA DÜŞTÜ

Avrupa Merkez Bankası (ECB) ECB verilerine göre ise Euro Bölgesinin cari işlem fazlası eylül ayında hafifçe yükseldi. Mal fazlasındaki artış, hizmet ticaretindeki mütevazı düşüşü telafi etti.

Euro Bölgesinin cari işlem fazlası, bir önceki aydaki 22,2 milyar eurodan 23,1 milyar euroya yükseldi. Düzeltilmemiş veriler ise fazlanın 22,3 milyar eurodan 38,1 milyar euroya çıktığını gösterdi.

Eylül ayı sonuna kadar olan 12 aylık dönemde fazla, blokun GSYH'sının yüzde 2,0'sine eşit oldu. Bu oran, bir önceki 12 aylık dönemdeki yüzde 2,7'lik oranın altında kaldı.