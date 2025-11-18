Barclays petrolde 85 doların üstünü işaret etti

Ukrayna'nın Rusya'ya yönelik saldırısına rağmen düşüşünü sürdüren petrol fiyatları için İngiliz bankacılık devi Barclays'tan tedirgin eden bir tahmin geldi.

Barclays, küresel petrol piyasasına yönelik son analizinde, Rusya'nın ham petrol ihracatında meydana gelebilecek keskin bir düşüşün Brent türü ham petrol fiyatlarını varil başına 85 doların üzerine hızla taşıyabileceğini öngördü.

ARZ RİSKİ PİYASA FİYATLAMALARINDA GÖZ ARDI EDİLİYOR

Brent fiyatlarının 50 ila 60 dolar arasında dengelenmesi öngörülürken Barclays'tan gelen tahmin piyasaları tedirgin etti. Petrol fiyatlarını etkileyen en önemli faktörlerden birinin piyasada yaşanabilecek asimetrik riskler olduğunu ifade eden Barclays, Rusya'nın sevkiyatlarının sekteye uğrama ihtimalinin, fiyatlara yeterince yansıtılmadığını belirtti.

Bankaya göre, piyasanın istikrar beklentisi arz yönlü olası patlamalara karşı kırılgan bir yapı ortaya koyuyor. Özellikle Rusya gibi büyük bir ihracatçıdan kaynaklanabilecek ani kesintiler, fiyatlar üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturabilir. Bu da mevcut iyimser tahminlerin altında yatan potansiyel riskin gözden kaçırılmasına neden olabilir.

Öte yandan petrol fiyatları kapanışa göre yüzde 0,7 azalarak 63,31 dolardan işlem görüyor.