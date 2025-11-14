Küresel piyasalar haftanın son günü negatif

ABD'de enflasyona ve istihdam piyasasına yönelik riskler sürerken, bu durum Fed'in alacağı kararlar üzerinde de etkili olmaya devam ediyor. Bu belirsizlik ortamında, Fed'in "bekle-gör" pozisyonuna geçebileceğine yönelik beklentiler artarken, para piyasalarında bankanın aralık ayında 25 baz puanlık faiz indirimine gitme olasılığı yüzde 52'ye geriledi.

Hükümetin kapalı kalmasıyla aksayan verilerin ne zaman açıklanacağı yatırımcılar tarafından yakından takip edilirken, ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu (BLS), aksayan veri bültenlerinin revize edilmiş yayım tarihlerinin duyurulacağını bildirdi.

Beyaz Saray Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Kevin Hassett de ekim ayı istihdam raporunun işsizlik oranı verileri olmadan yayımlanacağını söyledi.

Analistler, verilerin toplanmasındaki boşluklar nedeniyle bu raporların eksik ya da güvenilmez olabileceğinden endişe duyulduğunu ifade etti.

YÜKSEK DEĞERLEME ENDİŞELERİYLE TEKNOLOJİ HİSSELERİ SERT DÜŞTÜ

Geçen hafta ABD'de Morgan Stanley ve Goldman Sachs'ın yöneticilerinin de aralarında bulunduğu bazı Wall Street yöneticilerinin, piyasalarda düzeltme olabileceği uyarısı teknoloji hisselerindeki değerlemeye yönelik endişeleri artırmıştı.

ABD'de kapanmanın sona ermesinin ardından artan risk iştahı yüksek değerlemelere dair endişelerle törpülenirken, dün de yarı iletken ve teknoloji hisselerinden önemli çıkışlar izlendi.

S&P 500 endeksinde en büyük ağırlığa sahip olan çip şirketi Nvidia, yüzde 3,6 değer kaybıyla piyasalardaki düşüşe öncülük etti. Tesla'nın hisseleri yüzde 6,6, Broadcom'un hisseleri yüzde 4,3, Alphabet'in hisseleri yüzde 2,9, Amazon'un hisseleri yüzde 2,7 ve Microsoft'un hisseleri yüzde 1,5 geriledi.

KORKU ENDEKSİ TEKRAR YÜKSELDİ

Bu gelişmelerle piyasalarda "korku endeksi" olarak bilinen ve S&P 500 Endeksi'ndeki dalgalanmayı gösteren VIX Endeksi yüzde 14,2 artarak 20 değerine ulaştı. En son ekim ayında ABD'deki bankacılık sektörüne yönelik endişelerle yükselen korku endeksi, söz konusu gelişmelerin etkisiyle yönünü yeniden yukarı çevirdi.

New York Borsası'nda dün S&P 500 endeksi yüzde 1,66, Dow Jones endeksi yüzde 1,65 ve Nasdaq endeksi yüzde 2,29 geriledi. ABD'de endeks vadeli kontratlar yeni işlem gününe de negatif başladı.

Piyasalardaki belirsizlik tahvil piyasalarında da kendini gösterdi. ABD'de uzun vadeli tahvillerde satıcılı bir seyir öne çıktı. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizleri yeniden yükselişe geçerek dün yüzde 4,11'e çıkarken, şu sıralarda yüzde 4,12 seviyesinde dengelendi. Dolar endeksi ise dün yüzde 0,3 düşüşle 99,2 seviyesine inerken, şu sıralarda yatay seyrediyor.

Yatırımcıların güvenli liman talepleri ve dolar endeksindeki düşüşün etkisiyle altının onsu şu sıralarda yüzde 0,9 artışla 4 bin 202 dolardan alıcı buluyor. Rusya'ya uygulanan yaptırımların getirdiği belirsizlikler ve artması beklenen talebin etkisiyle Brent petrolün varili yüzde 1,4 yükselişle 63,5 dolarda işlem görüyor.

AVRUPA BORSALARI NEGATİF SEYRETTİ

ABD tarafında artan risk algısının Avrupa tarafına yayılmasıyla dün Avrupa borsaları da negatif bir seyirle kapandı.

Dün, bölgedeki teknoloji şirketlerinin hisselerinde satış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Hollandalı çip imalatçısı ASML'nin hisseleri yüzde 1,7, İngiliz yarı iletken tasarımcısı Arm Holding'in hisseleri yüzde 5,7 düştü.

Kurumsal tarafta ise Alman sanayi ve teknoloji şirketi Siemens, son çeyrekte piyasa tahminlerini aşan güçlü finansal sonuçlar açıklayarak net karını artırdığını duyurdu. Buna karşın, Siemens hisseleri, orta vadeli satış büyüme tahminlerindeki artışın gelecek yılın kar görünümüne ilişkin yatırımcı beklentilerini karşılayamaması nedeniyle yaklaşık yüzde 9,4 düştü.

Dün bu gelişmelerle İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,05, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,08, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,11 ve Almanya'da DAX 40 yüzde 1,39 düştü.

ASYA BORSALARI NEGATİF SEYREDİYOR

Asya tarafında da negatif bir seyir öne çıkarken, teknoloji ve yarı iletken hisseleri öncülüğündeki düşüş dikkati çekiyor.

Japonya'da Nikkei 225 endeksinde işlem gören gelişmiş elektronik kablo ve ekipman üreticisi Furukawa Electric'in hisseleri yüzde 9, yarı iletken imalatçısı Tokyo Electron'un hisseleri 5,9, yarı iletken endüstrisi için test ekipmanı üreticisi Advantest'in hisseleri yüzde 5,5, yarı iletken sektöründe faaliyet gösteren Renesas Electronics'in hisseleri yüzde 4,5 ve yarı iletken sektörü için ekipman üreten Lasertec'in hisseleri yüzde 3,8 değer kaybıyla işlem görüyor.

Güney Kore'de Kospi endeksinde işlem gören ülkenin çip devi SK Hynix'in hisseleri yüzde 6,9 ve Samsung Electronics'in hisseleri yüzde 4,5 kayıpla alıcı buluyor.

Öte yandan, bölgedeki makroekonomik veri akışı da yakından takip edilirken, Çin'de ekim ayına ilişkin sanayi üretimi yıllık bazda yüzde 4,9 artışla beklentilerin altında gerçekleşirken, perakende satışlar yıllık olarak yüzde 2,9 ile öngörülerin üzerinde geldi.

Analistler sanayi üretimindeki düşüşte ABD ve Çin arasındaki tarife geriliminin etkisinin olduğunu ifade ederek, perakende satışlardaki seyrin iç talepteki azalma eğiliminin sürdüğüne işaret ettiğini söyledi.

Dünyanın en büyük ikinci ekonomisi olan Çin'de ekim ayına ilişkin işsizlik oranı ise yüzde 5,1 oldu.

Bu gelişmelerle, kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,7, Güney Kore'de Kospi endeksi de yüzde 3,3, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,3 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,6 düştü.

YURT İÇİNDE TCMB'NİN PİYASA KATILIMCILARI ANKETİ TAKİP EDİLECEK

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,11 değer kaybederek 10.628,63 puandan tamamladı. Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı aralık vadeli kontrat ise dün akşam seansında normal seans kapanışına göre yüzde 0,36 düştü.

Öte yandan, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanacak piyasa katılımcıları anketi takip edilecek.

Dolar/TL, dün 42,2520'den kapanırken, bugün bankalararası piyasanın açılışında önceki kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 42,3260'tan işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde TCMB'nin piyasa katılımcıları anketi yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde büyüme ve dış ticaret dengesinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.600 ve 10.500 puanın destek 10.700 ve 10.800 seviyelerinin ise direnç konumunda olduğunu ifade etti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, kasım ayı TCMB piyasa katılımcıları anketi

13.00 Avro Bölgesi, 3. çeyrek Gayri Safi Yurt İçi Hasıla

13.00 Avro Bölgesi, eylül ayı dış ticaret dengesi