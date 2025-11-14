Apara Haberler Bitcoin son 7 ayın en düşük seviyesinde
Giriş Tarihi: 14.11.2025 09:37 Son Güncelleme: 14.11.2025 09:38

Bitcoin son 7 ayın en düşük seviyesinde

Bitcoin son 7 ayın en düşük seviyesinde

ABD'de hükümetin yeniden açılmasının ardından kripto paralarda karamsar tablo sürüyor. ABD-Çin yumuşamasıyla düşüşe geçen Bitcoin 126.272 dolarlık zirvesinden yüzde 22 gerileyerek 100 bin doların altına indi. 97 bin dolardan fiyatlanan Bitcoin, mayıs ayından bu yana görülen en düşük seviyeye geriledi.

Güvenilir yatırım araçlarına olan yoğun ilgi ve teknoloji hisselerinde yaşanan düşüşün etkisiyle kripto paralardan kaçış sürüyor. Amiral kripto para birimi Bitcoin, ABD-Çin yumuşamasının ardından yüzde 22 gerileyreek 100 bin doların altına indi.

Bitcoin, haftanın son işlem gününde yüzde 3,9'a kadar gerileyerek 97.956 dolardan fiyatlanıyor.

Mayıs ayından bu yana görülen en düşük seviyeye gerileyen Bitcoin, Ekim ayı başından bu yana piyasadan 450 milyar dolardan fazla değer kaybetti.

10x Research analistleri, zayıflayan ETF girişleri, uzun vadeli yatırımcıların devam eden satışları ve bireysel yatırımcıların düşük talebi nedeniyle kripto piyasasının doğrulanmış bir ayı trendine girdiğini belirtiyor. Kuruma göre Bitcoin'de bir sonraki kritik destek seviyesi 93 bin dolar.

ARKADAŞINA GÖNDER
Bitcoin son 7 ayın en düşük seviyesinde
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz