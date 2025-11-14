ABD’de işsizlik başvuruları geçen hafta hafif geriledi

ABD'de işsizlik maaşı için yapılan ilk başvurular geçen hafta hafif bir düşüş gösterdi. Mevsimsellikten arındırılmamış eyalet verileri üzerinden yaptığı analize göre, 8 Kasım'da sona eren haftada ilk başvurular yaklaşık 226 bine indi. İşsizlik maaşı başvuruları önceki haftada 228 bindi.

Çalışma Bakanlığı, hükümetin kapanması nedeniyle 25 Eylül'den bu yana haftalık rapor yayımlamasa da çoğu eyalet için indirilebilir veri sağladı. Hükümetin yeniden açılmasıyla yatırımcılar ve ekonomistler, hangi verilerin ne zaman paylaşılacağına ilişkin ayrıntıları bekliyor.

1 Kasım'da sona eren haftada süregelen işsizlik başvuruları 1,96 milyondan 1,94 milyona geriledi.