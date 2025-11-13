Gemi ve yat sektöründen 10 ayda rekor ihracat

Gemi, yat ve hizmetleri sektörü, bu yılın 10 ayında 1,8 milyar dolarla tüm zamanların en yüksek ocak-ekim dönemi ihracatına ulaştı. Derlenen bilgilere göre, dünyada ticaret savaşları, korumacılık tedbirleri, ekonomik durgunluk, zayıf dış talep, jeopolitik gerilimlerin söz konusu olduğu bir ortamda Türkiye ekonomisi büyüme, üretim, istihdam ve ihracat artışıyla öne çıkıyor.

Türkiye'nin başta mal ve hizmet ihracatını artırma ve ekonomik ilişkilerini geliştirme konusundaki yoğun ticaret diplomasisi de ihracata katkıda bulunuyor.

Kaliteli, inovatif ve yüksek mühendisliğe sahip ürünler üreten gemicilik sektörünün ürünlerine de dünyanın dört bir yanından yoğun talep gelirken, sektör ihracatta tarihi zirvelere ulaşıyor.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'nin ihracatı ocak-ekim döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3,9 artışla 224,6 milyar dolara yükseldi.

Gemi, yat ve hizmetleri sektörü, 1,8 milyar dolarla tüm zamanların en yüksek ilk 10 ay ihracatını gerçekleştirdi. Sektörün ihracatı, bu dönemde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16,3 artarken, Türkiye'nin toplam ihracatındaki payı yüzde 0,9 olarak gerçekleşti.

EN FAZLA İHRACAT YAPILAN ÜLKE NORVEÇ OLDU

Gemi, yat ve hizmetleri sektörünün ocak-ekim döneminde en fazla ihracat yaptığı ülke 325 milyon 952 bin dolarla Norveç oldu.

Bu ülkeyi 172,8 milyon dolarla Danimarka, 164,4 milyon dolarla Yunanistan, 163,6 milyon dolarla Marşal Adaları, 139,2 milyon dolarla Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) izledi. Sektörün dış satımını en fazla artırdığı ülke 172,3 milyon dolarla Danimarka oldu. Bu ülkeyi 94,3 milyon dolarla ABD, 84,2 milyon dolarla BAE, 78,1 milyon dolarla Fransa, 70,4 milyon dolarla Norveç takip etti.

İller bazında bakıldığında yılın 10 ayında en fazla ihracatı 1 milyar 30 milyon dolarla İstanbul'da faaliyet gösteren gemi yat ve hizmetleri şirketleri yaptı.

Sektörde Yalova'dan 453,4 milyon dolar, Bursa'dan 72,1 milyon dolar, Kocaeli'nden 70,9 milyon dolar ve Ankara'dan 53,2 milyon dolarlık dış satım yapıldı.

TİM verilerine göre, bu yıl ve 2024 yılının ocak-ekim döneminde gemi yat ve hizmetleri sektörünün en fazla ihracat (bin dolar) yaptığı ülkeler şöyle: