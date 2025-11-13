ABD’de ham petrol stokları yükseldi

Amerikan Petrol Enstitüsü (API) ABD'de ham petrol, benzin ve damıtılmış ürün stoklarına ilişkin verileri açıkladı.

Buna göre 7 Kasım'da sona eren haftada ham petrol stokları 1,3 milyon varil arttı. Önceki hafta 6,5 milyon varil artış yaşanmıştı.

Aynı dönemde benzin stokları 1 milyon 385 bin varil azalırken, damıtılmış ürün stoklarında 944 bin varillik artış yaşandı.

ABD Enerji Bakanlığı'na bağlı Enerji Bilgi İdaresi (EIA) petrol stok verilerini bugün TSİ 18,30'a açıklayacak.

EIA'nın ham petrol stoklarında 400 bin varil artış, benzin stoklarında 2 milyon varil ve damıtılmış ürün stoklarında 1,5 milyon varil düşüş açıklaması bekleniyor.