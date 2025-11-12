Romanya merkez bankası faiz kararını açıkladı

Romanya Merkez Bankası (NBR) Çarşamba günü politika faizini yüzde 6,50 seviyesinde sabit tuttu. Bu karar, LSEG tarafından anketlenen yedi analistin tamamının beklentileriyle uyumlu oldu.

Merkez bankası, Ağustos 2024'ten bu yana bu faiz seviyesini koruyor ve bu durum bir yılı aşkın süredir herhangi bir ayarlama yapılmadığını gösteriyor. Piyasa gözlemcilerine göre, para politikasında gevşemeye dönüş hala uzak görünüyor. Romanya para otoritelerinden yakın zamanda faiz indirimine yönelik herhangi bir sinyal gelmiyor.

Bu politika kararı, NBR'nin geçen yıl mevcut faiz seviyesini uygulamaya koymasından bu yana para politikasına yönelik istikrarlı yaklaşımını sürdürdüğünü gösteriyor.