Gelişen piyasalara Ekim’de 27 milyar dolar giriş oldu

Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF) Ekim ayı için yeni raporunu yayımladı. Buna göre yerleşik olmayan yatırımcılar Ekim ayında gelişen piyasa varlıklarına toplam 26,9 milyar dolarlık giriş yaptı.

Bu güçlü artış, Eylül ayında kaydedilen 21,1 milyar dolarlık portföy girişinin üzerine çıkarken, 2022 yılı Ekim ayında yaşanan 5 milyar dolarlık net çıkışın da aksine bir tablo ortaya koydu.

HİSSE SENEDİ PİYASASI EN YÜKSEK DÜZEYDE

Verilere göre, hisse senedi piyasalarına 12,9 milyar dolarlık net girişle Temmuz ayından bu yana en yüksek düzeye ulaşıldı. Çin hariç gelişen ülke hisselerine yönelen 9,4 milyar dolarlık giriş ise Aralık 2023'ten bu yana en güçlü akış olarak kayıtlara geçti. Raporda, yatırımcı ilgisinin yeniden canlandığı belirtilirken, özellikle hisse senedi piyasalarının toparlanma ivmesi dikkat çekti.

ASYA LİDERLİĞİNDE GENİŞ TABANLI YATIRIM AKIŞI

Ekim ayında tüm bölgeler net yatırım girişi bildirdi. Asya, 16,5 milyar dolarla en fazla yatırım çeken bölge oldu. Bu bölgeyi sırasıyla Avrupa, Latin Amerika, Afrika ve Orta Doğu izledi. Bu dört bölgede kaydedilen girişlerin her biri 3 ila 3,8 milyar dolar aralığında gerçekleşti.

IIF Kıdemli Ekonomisti Jonathan Fortun, gelişen piyasa hisse senedi tahsislerindeki toparlanmanın Ekim ayının en dikkat çeken verisi olduğunu vurguladı. Ancak raporda, toparlanmaya rağmen bazı kırılganlıkların sürdüğü uyarısı da yer aldı. Buna örnek olarak, borçlanma piyasalarına Ekim ayında yönelen 14,4 milyar dolarlık yatırımın, Nisan ayından bu yana görülen en düşük seviye olması gösterildi.