Çin’den ABD’ye 13 milyar dolarlık kripto hırsızlığı suçlaması

ABD Başkanı Donald Trump'ın yüzde 100'lük sürpriz gümrük vergisi açıklamasıyla gerilen ABD-Çin ilişkileri, Trump-Xi zirvesiyle yumuşamaya başladı. Ticaret savaşlarının askıya alındığı iki ülke arasında şimdi de kripto para krizi çıktı. ABD medyasına göre Çin Amerikan hükümetini yaklaşık 13 milyar dolar değerindeki Bitcoin hırsızlığını düzenlemekle suçladı.

ABD'DEN TARİHTEKİ EN BÜYÜK KRİPTO SOYGUNU

ABD merkezli Bloomberg News'in haberine göre, Çin Ulusal Bilgisayar Virüsü Acil Müdahale Merkezi tarihteki en büyük kripto soygunlarından biri olarak kayıtlara geçen Bitcoin hırsızlığını ortaya koyan verileri açıkladı.

Çin'in siber güvenlik kurumu, ABD liderliğindeki "devlet düzeyinde bir hacker" operasyonu ile Aralık 2020'de LuBian Bitcoin madencilik havuzundan 127.272 Bitcoin token hırsızlığı gerçekleştiğini açıkladı.

Çin tarafından geçen hafta yayınlanan rapor, bir zamanlar dünyanın en büyük Bitcoin madencilik operasyonlarından biri olan LuBian'dan çalınan Bitcoin'i, ABD hükümetinin Kamboçyalı holding Prince Group'un başkanı Chen Zhi ile ilişkili olduğunu söylediği ve el koyduğu token'larla ilişkilendiriyor.

ABD 127 BİN BITCOIN'İ ÇALDI

Chen, Ekim ayında ABD tarafından elektronik dolandırıcılık komplosu ve kara para aklama planı işletmekle suçlandı. ABD, Bitcoin'e ne zaman veya nasıl el konulduğunu söylemeyi reddetti.

Raporda "ABD hükümeti Chen Zhi'nin elinde bulunan 127.000 Bitcoin'i çalmak için 2020 gibi erken bir tarihte hacker tekniklerini kullanmış olabilir. Bu, devlet düzeyinde bir hacker organizasyonu tarafından düzenlenen klasik bir 'siyah siyahı yer' operasyonu" ifadesini kullandı.