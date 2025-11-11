UBS’den altın fiyatları için yeni tahmin

Mayıs ayından bu yana en büyük günlük sıçramasını yapan altın fiyatları yeniden tüm dikkatleri üzerine çekti. Yıl başından bu yana yüzde 60'tan fazla kazandıran altın fiyatları için Zürih merkezli İsviçre bankası UBS yeni beklentisini açıkladı.

UBS stratejistleri, altın fiyatlarında yükseliş trendinin süreceğine işaret etti.

DÜŞÜŞ SADECE BİR ARAYDI

Son iki haftadaki düşüşün "sadece bir ara" niteliğinde olduğunu vurgulayan banka, ons altın için beklediği rakamı açıkladı.

UBS strateji ekibi, Ulrike Hoffmann-Burchardi liderliğinde yayımladığı notta, "ABD tarihinin en uzun hükümet kapanmasının sona ermesi risk iştahını desteklese bile, altın fiyatlarının daha da tırmanabileceğini düşünüyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

ALTIN DAHA DA YÜKSELECEK

Banka altın fiyatlarının ons başına 4.700 dolara kadar yükselebileceğini belirtti.