TMO’dan arpa ve mısır ithalatı açıklaması

TMO'nun NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, Resmi Gazete'de bugün yayımlanarak yürürlüğe giren Cumhurbaşkanı Kararı'nın, farklı şekillerde yorumlandığının gözlemlendiği ifade edildi.

Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla açıklama yapılmasının gerekli görüldüğü belirtilen paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Söz konusu karar, 2019'da TMO'ya tahsis edilen arpa ve mısır tarife kontenjanlarının miktar güncellemesine ilişkindir. Yeni bir karar niteliği taşımamakta olup, arz güvenliğini teminen ihtiyaç duyulması halinde kullanılmak üzere TMO'nun yetkilerinin güçlendirilmesine yönelik bir düzenlemedir. Ayrıca hasat dönemi devam eden mısırla ilgili olarak TMO'nun halihazırda herhangi bir ithalat gündemi bulunmamaktadır."

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, arpa ve mısır ithalatında tarife kontenjanları 700 bin tondan 1 milyon tona çıkarılmıştı.