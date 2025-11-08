Merkez Bankası, 3 dijital ödeme platformunun izinlerini iptal etti

Yasa dışı bahis soruşturması kapsamında Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devredilen 3 dijital ödeme platformu için Merkez Bankası'ndan faaliyet izini iptal kararı geldi.

Söz konusu karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

TCMB'nin kararı ile Pay Fix Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş., İninal Ödeme ve Elektronik Para ve Hizmetleri A.Ş. ve Aypara Ödeme Kuruluşu A.Ş. ödeme hizmeti sunamayacak.

Öte yandan söz konusu üç şirket, Mart 2025'te düzenlenen yasa dışı bahis operasyonu kapsamında TMSF'ye devredilmişti.