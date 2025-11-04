Fed yetkililerinden peş peşe faiz açıklamaları

ABD Merkez Bankası (Fed) Ekim ayında beklentiler doğrultusunda politika faizini 25 baz puan indirerek yüzde 3,75-4,00 aralığına çekti. Fed Başkanı Powell'ın Aralık'ta üçüncü bir faiz indiriminin henüz kesin olmadığını söylemesi piyasalarda belirsizliğe yol açtı.

Powell'ın açıklamalarının ardından piyasalar, Fed yetkililerinden gelen peş peşe açıklamalarla gerildi.

Fed Guvernörü Lisa Cook ile meslektaşları Mary Daly ve Austan Goolsbee, Aralık ayında yeni bir faiz indirimi taahhüdünde bulunmayacağını vurguladı.

Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, enflasyonun hâlâ hedefin üzerinde seyretmesi ve verilerin belirsizliği nedeniyle Aralık ayında yeni bir faiz indirimi konusunda temkinli davrandığını söyledi.

Goolsbee, "Aralık toplantısı için kararsızım. Enflasyon tarafı beni endişelendiriyor; çünkü son 4,5 yıldır hedefin üzerinde ve yanlış yönde ilerliyor" dedi.,

ABD Merkez Bankası (Fed) Guvernörü Lisa Cook, Başkan Donald Trump'ın kendisini görevden alma girişiminin ardından yaptığı ilk politika konuşmasında, Eylül ve Ekim'deki faiz indirimlerini desteklediğini ancak Aralık ayındaki olası indirim konusunda kararsız olduğunu söyledi.

San Francissco Fed Başkanı Mary Daly, Ekim ayındaki faiz indirimi kararının uygun olduğunu söyledi.

Daly, para politikasının hâlâ ılımlı düzeyde sıkılaştırıcı kalması gerektiğini belirterek, Aralık ayındaki faiz kararı konusunda açık fikirli olduğunu ifade etti.