Dünyanın beşinci, Türkiye'nin ise en büyük şehir parkı olma özelliğini taşıyan Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi bugün misafirlerini ağırlamaya başlıyor. Millet bahçesinin ilk etabında yetişkin ve çocuklar için oyun alanları, kütüphaneler, sıfır atık atölyeleri, müzik dinleti alanları kuruldu. Yaklaşık 13 bin metre yürüyüş yolu olacak bahçede, İstanbul'un fethini temsilen 145 bin 300 ağacın da yer alıyor. Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi, bütünüyle tamamlandığında yaklaşık 2 milyon metrekarelik alanda faaliyete geçecek.
Türkiye'nin en büyük şehir parkı bugün ziyaretçilere açıldı | Video
YÜZDE 95'İ TAMAM
Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde 2.5 kilometrelik bir uzunlukta bisiklet ve yürüyüş yolları bulunuyor. Bütün çalışmalar bittiği zaman oyun alanları, tenis kortları, basket, voleybol sahaları, kay-kay pistleri, sosyal tesislerdeki sergi sarayları, aş evi, kütüphaneler, millet kıraathaneleri bahçede yerini alacak. Mayıs 2022'de çalışmaları başlayan Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde şu anda altyapı imalatlarının yüzde 95'ine yakını bitmiş durumda. Yolların yüzde 90'a yakını tamamlandı.