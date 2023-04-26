Türkiye’nin en büyük şehir parkı Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi açılıyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 'Millet Bahçeleri' projesi şehirlere nefes aldırdı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından "81 ilde 81 milyon metrekare millet bahçesi" hedefiyle yürütülen projede, 484 millet bahçesi ile 73 milyon 304 bin 878 metrekare yeşil alana ulaşıldı. Hedef 2028'de toplam yeşil alan miktarını 200 milyon metrekareye çıkarmak. Şu anda yapımı tamamlanan ve devam eden millet bahçeleriyle hedefin yüzde 91'ine ulaşıldı. Türkiye'nin en büyük şehir parkı olacak İstanbul Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi ise 29 Nisan'da açılacak. İlk örnekleri İstanbul'da hayata geçirilen millet bahçeleri, vatandaşların temiz hava, açık alan ihtiyaçlarını karşılıyor.