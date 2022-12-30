Belli oldu! Bakan Nebati açıkladı: Her çalışan için 17.828 TL

Yeni vergi dilimleri belli oldu. Milyonlarca çalışan gelir vergisi dilimleri 2023 için gelecek açıklamaya odaklanmıştı. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 2023 yılı ücret gelirlerinde uygulanacak gelir vergisi tarifesi hakkında duyuruda bulundu.
2023 YILI GELİR VERGİSİ DİLİMLERİ BELLİ OLDU
Bakan Nebati, "Gelir vergisi tarifesinin ilk dilimini 32 bin liradan 70 bin liraya, ikinci dilimini 70 bin liradan 150 bin liraya, üçüncü dilimini 250 bin liradan 550 bin liraya, dördüncü dilimini ise 880 bin liradan 1,9 milyon liraya çıkarıyoruz." ifadesini kullandı.
ASGARİ ÜCRET ARTIŞI VERGİ İSTİSNASINA DA YANSIDI
Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yaptığı yazılı açıklamada, asgari ücret istisnasında meydana gelen artış bir yandan da tarifede yapılan artışlar nedeniyle ücret gelirleri açısından çok daha avantajlı bir durumun ortaya çıktığı için tarifenin üçüncü diliminin 550 bin liraya çıkmasının ücret geliri elde edenlerin çok daha geç üst dilimlere geçmesini sağlayacağı, bunun doğal sonucu olarak daha az vergi ödeneceği belirtildi.
Asgari ücrete yapılan yüzde 54,5 oranındaki artışın, gelir vergisi ve damga vergisi istisnasına da yansıdığını, böylelikle ücretli çalışanların ödeyeceği verginin azalmasının sağlandığını vurgulayan Nebati, şunları kaydetti:
"2023 yılında, uygulamaya devam ettiğimiz asgari ücret istisnası nedeniyle, tüm ücretli çalışanlar, yıllık 120.096 liraya isabet eden ücretlerinden gelir ve damga vergisinden muaf olacaktır.
HER ÇALIŞANDAN TOPLAM 17.827,85 LİRA VERGİ TAHSİL EDİLMEYECEK
Diğer bir ifadeyle, ücret geliri elde eden her bir çalışandan, yıllık 16.916,32 lira gelir vergisi ile 911,53 lira damga vergisi olmak üzere toplam 17.827,85 lira vergiyi tahsil etmeyeceğiz.
AYLIK 2860 LİRA YEMEK, 1456 LİRA YOL PARASI ÖDEMELERİ VERGİDEN İSTİSNA EDİLDİ
Ayrıca, bu yıl Temmuz ayında 51 liraya çıkardığımız yemek parası istisna tutarını 110 liraya, 25,5 liraya çıkardığımız yol parası istisna tutarını da 56 liraya çıkarıyoruz.
Böylece, aylık 2.860 lira yemek parası ile 1.456 lira yol parası ödemeleri de vergiden istisna olarak çalışanlara ödenebilecektir. Tüm çalışanlarımıza hayırlı olsun!"
KREŞ YARDIMI İSTİSNA TUTARI 5004 LİRA
Bakanlıktan yapılan açıklamada, ücretliler lehine Gelir Vergisi Kanununda sağlanan önemli bir diğer düzenlemenin ise kreş yardımı istisnası olduğu vurgulanarak, işverenlerce kadın hizmet erbabına her bir çocuk için yapılan aylık 3235,50 lira kreş yardımı ödemesinden gelir vergisi alınmadığı bildirildi.
2023 yılında kreş yardımı istisna tutarının da 5004 liraya çıkarıldığı kaydedildi.
ÇALIŞANLARIN VERGİ DIŞI KALAN TOPLAM AYLIK TUTARI 9320 LİRAYA ULAŞTI
Özetle çalışanlara mevcut maaşlarına ilave olarak yapılan yemek, yol ve kreş ödemelerindeki istisna tutarlarının arttırılması nedeniyle bu ödemelerin tamamını alan bir çalışanda vergi dışı kalan tutar aylık 9320 liraya ulaştı.
2023 yılı ücret gelirlerinde uygulanacak gelir vergisi tarifesi şöyle:
|DİLİM TUTARLARI
|2022
|2023 YILINDA UYGULANACAK
|YILINDA UYGULANAN
|TUTAR (YDO: %122,93)
|TUTAR
|1. Dilim (%15)
|32.000
|70.000
|2. Dilim (%20)
|70.000
|150.000
|3. Dilim (Diğer) (%27)
|170.000
|370.000
|3. Dilim (Ücret) (%27)
|250.000
|550.000
|4. Dilim (%35)
|880.000
|1.900.000
|5. Dilim (%40)*
|> 880.000
|>1.900.000
2023 yılı ücret gelirlerinde uygulanacak gelir vergisi tarifesini belirledik.— Dr.Nureddin NEBATİ🇹🇷 (@NureddinNebati) December 30, 2022