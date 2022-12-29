Dijital TL ilk ödeme işlemlerini başarıyla tamamladı

TCMB, teknoloji paydaşları ile birlikte yürüttüğü dar kapsamlı ve kapalı devre pilot uygulama testlerine 2023 yılının ilk çeyreğinde de devam edecek. TCMB, yapılan testlerin sonucunda elde edilen bulguların geniş kapsamlı bir değerlendirme raporunun kamuoyu ile paylaşılacağı bilgisini verdi.

2023 YILINDA SEÇİLİ BANKALAR VE FİNANSAL TEKNOLOJİ FİRMALARINDA KULLANILACAK

Dijital Türk Lirası İşbirliği Platformu, 2023 yılında seçili bankalar ve finansal teknoloji firmalarının katılımlarıyla genişletilecek ve geniş katılımlı pilot testlerin gerçekleştirileceği ileri fazlara geçilecek. Bu kapsamda, dağıtık defter teknolojilerinin ödemeler ekosistemlerinde kullanımı ve anlık ödeme sistemleri ile entegrasyonu gibi konularda tasarlanan özgün mimari kurgulara ait testlere devam edilecek.

DİJİTAL TL'NİN TEKNOLOJİK GEREKSİNİMLERİNİN YANI SIRA İKTİSADİ VE HUKUKİ ÇALIŞMALARI DA DEVAM EDECEK

TCMB basın duyurusunda, "Dijital Türk Lirası'nın hukuki boyutuna yönelik çalışmalar, dijital kimliklendirmenin proje için kritik öneme haiz olduğunu göstermektedir. Bu nedenle, 2023 yılı boyunca Dijital Türk Lirası'nın teknolojik gereksinimlerinin yanı sıra iktisadi ve hukuki çerçevesine dair çalışmalara da öncelik verilecektir" ifadelerini de kullandı.