Emekli ve memur için 5 aylık zam oranı belli oldu

Emekli ve memur zammı 2023 için veriler gelmeye devam ediyor. Ocak 2023 zammı gibi birçok kalemde direkt olarak etkili olacak Kasım 2022 enflasyon oranı TÜİK tarafından duyuruldu. Emekli ve memur zammı ile Türkiye'de milyonlarca vatandaşın geliri yükselecek. Ocak zammı için artık sadece 1 veri kaldı.